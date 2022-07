Maroc/Covid-19 : Une 4ème dose préconisée pour les personnes âgées de plus de 60 ans (ministère)

Le ministère marocain de la Santé a préconisé l’administration d’une dose de rappel six mois après la 3ème dose, particulièrement chez les personnes âgées de plus de 60 ans et chez les personnes ayant des comorbidités à partir de 18 ans.Dans un communiqué, publié ce vendredi, le département de la Santé a aussi recommandé le renforcement de l’immunité par une troisième dose 4 mois après l’injection de la deuxième dose chez les personnes incomplètement vaccinées. En cas d’infection récente de Covis-19, la dose de rappel peut être faite quatre semaines après la fin de l’épisode infectieux, selon le ministère.

Le ministère appelle également à la consolidation des mesures préventives par le port correct du masque notamment dans les espaces fermés et lors des rassemblements, le lavage des mains et la distanciation physique.

Les services de santé doivent saisir l’opportunité du démarrage de la saison estivale afin de promouvoir la vaccination contre la Covid-19 aussi bien pour la première et deuxième dose que pour la dose booster et de rappel, ajoute la même source.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de l’actualisation de la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19 et de la consolidation des acquis enregistrés dans le cadre de la lutte contre la pandémie, qui connait actuellement une nette recrudescence des cas positifs depuis début juin 2022.

Aujourd’hui, le ministère de la Santé et de la protection sociale a recensé durant les dernières 24 heures 3.370 nouveaux cas d’infection au Covid-19, portant ainsi à 1.220.279 le nombre total des cas de contamination.

Quant au nombre de personnes déclarées guéries, il s’est élevé 1.178.088 avec 2.726 nouvelles rémissions, soit un taux de rémission de 96,5%.

Le ministère a également annoncé que 4 décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures. Le nombre de morts du nouveau coronavirus s’établit ainsi à 16.113 et le taux de létalité à 1,3%.

Côté vaccination, le nombre de bénéficiaires a atteint 24.857.863 (+657) pour la première dose, 23.343.616 (+712) pour la deuxième et 6.559.317 pour la troisième (+3.130).