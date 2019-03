Maroc : Dakhla abrite la 5ème édition du Forum Crans Montana

La ville de Dakhla (Sud) se prépare pour abriter la 5ème édition du Forum de Crans Montana, qui aura lieu du 14 au 17 mars 2019, sous le slogan « Bâtir une Afrique puissante et moderne au service de sa jeunesse ».Depuis plusieurs années, cet événement s’est imposé comme le rendez-vous de référence des décideurs publics et du monde des affaires qui viennent débattre des grands enjeux de l’Afrique et de son intégration mondiale.

Au menu de cette manifestation figurent plusieurs thématiques se rapportant à la couverture santé universelle et sécurité sanitaire, à la révolution digitale, clef de l’émergence africaine ou encore aux énergies renouvelable opportunités de développement pour l’Afrique.

Entrepreneuriat des jeunes et leadership féminin, la coopération, économique entre le Maroc et la Corne de l’Afrique et l’agro-industrie au cœur d’une croissance durable et solidaire, seront également débattus lors de ce forum qui réunira comme à l’accoutumée chefs d’Etat et de gouvernement, ministres, organisations régionales et internationales, parlementaires et de nombreuses entreprises venus d’Afrique, de la ceinture Sud-Sud et du monde entier.

Depuis sa tenue à Dakhla, le Forum Crans Montana a connu la participation de plus de 5000 personnalités, 50 organisations internationales et régionales et 170 Etats représentés, au plus haut niveau.

Créé en 1986, le Forum Crans Montana est une ONG qui a pour mission de construire un monde meilleur «Towards a more Human World». Le Forum travaille en étroite coopération avec l’ensemble des Gouvernements du Monde, des Organismes spécialisés, des Organisations Internationales et Régionales telles l’ONU, l’UNESCO, l’ONUDI, la FAO, l’Union Européenne, le Conseil de l’Europe et autres.

Il a pour objectif de contribuer au renforcement de la coopération internationale en favorisant les bonnes pratiques et en permettant un dialogue permanent entre ceux qui, dans les secteurs public et privé, sont les vrais décideurs dont dépend l’avenir du monde.