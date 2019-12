Maroc : Inauguration du Complexe Mohammed VI de football à Salé

Le Roi Mohammed VI a inauguré, lundi à Salé, le Centre national de Football de Maâmoura après sa rénovation et sa reconstruction.Baptisée « Complexe Mohammed VI de Football », cette structure intégrée est dédiée à la performance et au développement d’une pratique footballistique de haut niveau.

Ce complexe, réalisé par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), est édifié sur un terrain de 29,3 ha, est destiné à accueillir les équipes nationales en stages de préparation, ainsi que les équipes nationales étrangères qui désirent effectuer leurs stages de concentration au Maroc.

L’ouverture de cet édifice sportif aux équipes étrangères lui permettra également de s’ériger en levier de développement du tourisme national et de promouvoir le rayonnement international du Royaume.

Le nouveau Complexe est doté d’infrastructures et d’équipements de pointe, conformes aux standards de la FIFA, qui en font l’un des plus importants du monde. Il comporte aussi quatre terrains de football en gazon naturel, trois terrains de football en gazon synthétique, un terrain de football couvert, un terrain de football en hybride, une salle de réathlétisation pouvant accueillir des matchs de futsal, une piscine olympique en plein air, deux courts de tennis et un terrain de Beach Soccer.

Le Complexe comprend également un Centre de médecine de sport et de performance de nouvelle génération qui répond aux normes de la FIFA en la matière et disposant de salles de physiothérapie, de test d’effort, de médecine dentaire, d’ophtalmologie, de traumatologie, de psychologie, de podologie, de médecine nutritionnelle, de radiologie, d’échographie, d’électrothérapie, d’ostéodensitométrie, de cryothérapie, outre une unité médicale mobile d’urgence.

Il abrite aussi des espaces de restauration et de détente, un auditorium de 221 places construit pour être le plus modulable et flexible possible pour accueillir diverses manifestations (conférences ou encore projections de films), ainsi que des bâtiments administratifs.

D’un coût de 66,3 millions de dollars, le Complexe Mohammed VI de Football, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de mise à niveau des infrastructures du football national qui prévoit dans son volet «Renforcement de la Formation», outre la construction de ce Complexe, l’appui à la réalisation de Centres de formation des Clubs nationaux et l’édification de 5 centres fédéraux de formation.