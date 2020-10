Maroc: Installation de la consule honoraire de Côte d’Ivoire à Agadir

Mme Mina El Kerzabi Haïdara a été investie, vendredi, en tant que consul honoraire de Côte d’Ivoire à Agadir, au sud du Maroc, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence notamment du wali de la région Souss-Massa, Ahmed Hajji et l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Royaume, Idrissa Traoré.Intervenant à cette occasion, le diplomate ivoirien a mis en exergue les relations historiques solides liant le Maroc et la Côte d’Ivoire, qui représentent un excellent modèle de coopération sud-sud.

Il a fait remarquer que l’ouverture du consulat honoraire ivoirien à la Capitale du Souss, se veut un moyen pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, rappelant par la même occasion, les différentes visites effectuées par le Roi Mohammed VI dans ce pays africain frère.

« Ce nouveau consulat, qui est le 7è établissement de notre réseau diplomatique au Maroc, vise à décentraliser la coopération entre la Côte d’Ivoire et le Royaume », a-t-il indiqué, relevant la nécessité pour les régions de s’impliquer davantage dans le renforcement de relations bilatérales.

Pour sa part, Mme El Kerzabi Haïdara s’est dite honorée de cette nomination, précisant qu’elle œuvrera à renforcer les relations entre l’axe Agadir-Abidjan et les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays.

Chef d’entreprise, Mme Mina Elkerzabi Haïdara s’est installée depuis 1993 en Côte d’Ivoire où elle a tracé sa carrière. Son activité professionnelle est diversifiée, mais l’on retiendra surtout son travail au sein de la Chambre de commerce et d’industrie maroco-ivoirienne en tant que vice-présidente.

Depuis presque 28 ans, Mme Haïdara est l’exemple d’une femme africaine aux multiples talents, bien intégrée, respectée et activement engagée pour le rapprochement et la consolidation des liens d’amitié et de fraternité maroco-ivoirienne. Ces qualités lui ont permis de devenir une figure incontournable de la Côte d’Ivoire au Maroc et du Maroc en Côte d’ivoire.

Mme Mina Elkerzabi a été décorée en 2016 en tant que Chevalier de l’Ordre du Mérite Ivoirien. Elle a également remporté le prix Saphira Awards pour l’entrepreneuriat des femmes marocaines à travers le monde deux années d’affilée, en 2016 et 2017.