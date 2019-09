Maroc : Interpellation de 11 personnes présumées impliquées dans des affaires d’extorsion et d’agression sexuelle à Fès et Meknès

Les services sécuritaires de Fès et Meknès ont procédé à l’arrestation de 11 personnes, dont 8 femmes, pour leur implication présumée dans des affaires d’extorsion, d’agression sexuelle et de vol par violence, indique dimanche la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).Certains suspects arrêtés faisaient l’objet de mandat de recherche national pour des affaires d’escroquerie, d’agression sexuelle, et de violence physique, précise un communiqué de la DGSN.

Les mis en cause séquestraient leurs victimes avant de les photographier dans des positions compromettantes et les dépouiller de leur argent, ajoute la même source.

Selon la DGSN, les perquisitions de la police judiciaire, effectuées dans le cadre de cette affaire, ont permis la saisie de plusieurs enregistrements de ces opérations criminelles tournées dans les villes de Fès, Meknès, mais aussi à Casablanca.

Les suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet général compétent.