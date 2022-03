Maroc/Israël: signature d’un accord dans le domaine militaire (médias israéliens)

Le responsable militaire chargé des affaires iraniennes, Tal Kelman et d’autres officiers israéliens ont rencontré le chef de l’armée marocaine, Belkhir El Farouk, à Rabat cette semaine, selon des médias israéliens citant les Forces de défense israéliennes. »Les responsables ont discuté du lien historique et culturel entre les pays et des intérêts mutuels au Moyen-Orient, et ont exprimé leur désir de promouvoir une coopération militaire étendue », a déclaré Tsahal dans un communiqué.

Selon Tsahal, au cours des réunions, un accord a été signé sur la collaboration des deux militaires dans les exercices et le renseignement.

Israël a annoncé vendredi la tenue d’une rencontre l’occasion de la visite prévue du secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, avec les Emirats arabes unis, le Maroc et Bahreïn, trois pays arabes ayant récemment normalisé leurs relations avec l’Etat hébreu.