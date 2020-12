Maroc : la HACA, partenaire institutionnel de la campagne onusienne « 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes »

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle au Maroc (HACA) contribue pour la troisième année consécutive à la campagne 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes, conçue et organisée par l’ONU Femmes comme un événement annuel international de sensibilisation qui démarre le 25 novembre et se termine le 10 décembre, indique mardi un communiqué de la HACA.L’instance marocaine de régulation des médias audiovisuels participera ainsi dans le cadre de son partenariat avec ONU Femmes-Maroc à l’opération « Orangez le monde », qui consiste à arborer la couleur orange sur différents bâtiments et supports de communication et à rappeler à l’opinion publique certaines données concernant les manifestations, les causes et les conséquences des violences subies par les femmes, souligne la même source.

La contribution de la HACA à la campagne de cette année est d’autant plus pertinente que les circonstances exceptionnelles de crise sanitaire et de confinement des populations ont été marquées partout dans le monde par une recrudescence des violences faites aux femmes.

L’ONU Femmes a d’ailleurs mis l’accent sur cette dimension en choisissant pour la campagne 2020 le thème « Vulnérabilité Aggravée et Accentuée des Femmes en temps de crise ».

Tout au long de cette campagne, la HACA exposera sur le portail d’accueil de son site Internet les messages conçus par ONU Femmes sur la prévalence des violences faites aux femmes et aux filles au Maroc.

Elle mettra aussi en avant, à cette occasion, sa plateforme de régulation citoyenne qui permet à tout citoyen de déposer une plainte concernant un contenu audiovisuel diffusé par les radios télévisions marocaines régulées qu’il aurait estimé comme contrevenant aux dispositions de la loi sur la communication audiovisuelle relatives à la lutte contre la violence de genre et respect de la dignité de la femme.

La mobilisation de la Haute Autorité s’inscrit pleinement dans son mandat constitutionnel qui lui confie la mission de « contribuer à promouvoir la culture d’égalité et de parité entre l’homme et la femme et à lutter contre toutes formes de discrimination et d’images stéréotypées portant atteinte à la dignité de la femme ».

Il est à rappeler que la HACA est partie prenante à la Déclaration de Marrakech, signée le 08 mars 2020 qui prévoit un nombre important d’actions pertinentes que les institutions signataires en œuvre s’engagent à mettre pour ancrer dans le pays, la culture de la non-violence à l’égard des femmes et des petites filles.