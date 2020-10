Maroc : La Zambie et le Royaume Eswatini ouvrent leurs consulats généraux à Laâyoune

La Zambie et le Royaume d’Eswatini ont ouvert, mardi, leurs consulats généraux à Laâyoune, chef-lieu du Sahara marocainLa cérémonie d’inauguration de ces deux représentations diplomatiques a été présidée par les ministres zambien des Affaires étrangères, Chalwe Lombe et de la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume d’Eswatini, Mme Thulisile Dladla, en présence du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Depuis la fin de l’année dernière, la ville de Laâyoune a connu une forte dynamique diplomatique avec l’inauguration des antennes consulaires de l’Union des Comores, du Gabon, de la République centrafricaine, de Sao Tomé-et-Principe, du Burundi, de la Côte d’Ivoire.