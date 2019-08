Maroc : L’accélération de la croissance et la création d’emploi en tête des priorités du projet de loi de finances 2020

L’accélération de la croissance et la création d’emploi sont les principales priorités du projet de loi de finances (PLF-2020) qui prévoit la dynamisation de l’investissement et le soutien à l’entreprise.Dans une note d’orientation le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a également énuméré les actions prioritaires prévues dans le le cadre du PLF à savoir l’appui de l’investissement public et la promotion de l’investissement privé national et étranger à travers la poursuite de la mise en œuvre des réformes institutionnelles visant à améliorer le climat des affaires, l’amélioration de l’efficacité des administrations et établissements publics, la facilitation des procédures et l’adoption de la nouvelle charte de l’investissement.

Il est aussi question de poursuivre la réforme des centres régionaux de l’investissement en vue de leur accorder les attributions nécessaires pour jouer leur rôle dans la promotion de l’investissement et la création de l’emploi au niveau régional.

Le PLF-2020 met également l’entreprise au cœur de ses préoccupations et prévoit une série de mesures en sa faveur, notamment l’appui aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) via la poursuite des efforts visant à assainir la dette de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) cumulée durant ces dernières années, l’accélération des délais de récupération de cette taxe, la réduction des délais de paiement et l’amélioration de l’accès au financement.

Le gouvernement entend, parallèlement, soutenir les entreprises marocaines exportatrices et augmenter leur capacité et compétitivité en bénéficiant des différents accords de partenariat stratégiques et de libre-échange.

L’accent est aussi mis sur la promotion du secteur informel pour intégrer graduellement le cycle économique, le durcissement du contrôle fiscal et douanier, le recours à l’ensemble des mécanismes légaux, fiscaux et douaniers pour lutter notamment contre la fraude et l’évasion fiscales, la contrebande, le dumping.