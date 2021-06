Maroc : lancement d’une campagne de sensibilisation aux méfaits du tabagisme

A l’instar des autres pays, le Maroc célèbre la Journée mondiale Sans Tabac, placée cette année sous le thème « s’engager à arrêter de fumer pendant la Covid-19 », et ce en totale synergie avec la large campagne mondiale lancée par l’OMS depuis le 8 décembre 2020.A cette occasion, le ministère marocain de la Santé lance, du 31 mai au 30 juin 2021, une campagne nationale, dans le but de sensibiliser la population sur les dangers du tabagisme et les avantages du sevrage tabagique, en particulier pendant la pandémie de la COVID-19, indique lundi un communiqué du Département de la Santé.

Dans ce cadre également, le ministère fait de toutes ses structures de soins et ses structures administratives, des espaces sans tabac, et ce en vue de renforcer la lutte contre ce fléau.

A noter que l’arrêt du tabac est très bénéfique pour la santé même après l’apparition de pathologies qui lui sont liées. Ce bénéfice est d’autant plus grand que l’arrêt est plus précoce, insiste le ministère.

En effet, le tabagisme constitue un véritable problème de santé publique, c’est la principale cause de décès et de maladies évitables. La prévalence du tabagisme au Maroc est de 13.4% chez les adultes âgés de plus de 18 ans, dont 26.9% des hommes et 0,4% des femmes.

Chez les élèves âgés de 13 à 15 ans, la prévalence du tabagisme est de 6% et environ 35.6% de la population est exposée au tabagisme passif dans les lieux publics et professionnels.

Dans le monde, la consommation du tabac tue environ 8 millions de personnes par an dont environ 1,2 millions sont des individus exposés au tabagisme passif.