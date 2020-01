Maroc : Le Comité exécutif de la CAF tient une réunion à Laayoune

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) tiendra une réunion à la ville de Laayoune, chef-lieu des provinces du sud du Maroc, et ce en marge de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de futsal, prévue du 28 janvier et 7 février, a indiqué un communiqué de la fédération royale marocaine de football (FRMF).Les préparatifs pour la tenue de la CAN de futsal ainsi que la prochaine réunion du Comité exécutif de la CAF ont été les principaux points évoqués lors de la réunion du Comité Directeur de la FRMF, tenue lundi au siège de la fédération.

L’ordre du jour de cette réunion a également porté sur les grands rendez-vous qu’abritera le Maroc notamment la journée d’étude sur le développement des infrastructures du football en Afrique, qui se tiendra en février au Complexe Mohammed VI de Football de Salé avec la participation des associations membres de la CAF et des représentants de la FIFA, poursuit le communiqué.

Au cours de cette réunion, le président de la Commission de futsal et beach-soccer, Mouloud Ajef, a dressé un état des lieux des préparatifs de cette compétition, ajoutant que ces derniers se déroulement dans de bonnes conditions pour accueillir tous les participants dont les sélections, les délégations officielles, les médias et les supporters.