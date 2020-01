Maroc : Le cumul pluviométrique accuse une baisse de 37,6% à fin 2019

Le cumul pluviométrique à fin 2019 a accusé une baisse de 37,6%, par rapport à la précédente campagne agricole et le taux de remplissage des barrages à usage agricole est de 47,6% contre 60,2% l’année écoulée, précise la Direction des études et des prévisions financières.Dans les détails, le cumul pluviométrique, au 31 décembre 2019, a atteint 124,5 mm, au lieu de 199,5 mm à la même date de l’année précédente, soit une baisse de 37,6% par rapport à la campagne précédente et de 13,6% par rapport à la moyenne des cinq dernières années, selon les données de la dernière note de conjoncture de ladite Direction.

Ce déficit pluviométrique au début de l’actuelle campagne a caractérisé la majorité des régions du Royaume, pour donner lieu à un taux de remplissage des barrages à usage agricole de 47,6% au lieu de 60,2% en 2018.

Dans ses dernières prévisions pour l’année 2020, le Haut commissariat au Plan (HCP) table sur une progression de 6,8% de la valeur ajoutée agricole, sous l’hypothèse du retour d’une pluviométrie favorablement répartie sur les régions agricoles, notamment au cours des mois de février et mars.

D’éventuelles précipitations dans les jours à venir devraient avoir un effet positif sur le déroulement de la saison agricole, notamment en ce qui concerne les cultures d’automne comme les céréales, les légumineuses et les plantes sucrières.