Maroc : Le gouvernement a rapatrié 5760 marocains bloqués à l’étranger

Le Maroc est parvenu à rapatrier 5760 marocains bloqués à l’étrangers via les vols spéciaux programmés avec le Portugal, les Emirats Arabes Unis et la Turquie du 15 au 22 décembre 2021, a annoncé lundi le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.M. Baitas a expliqué qu’après la décision des autorités marocaines de suspendre les vols aériens en provenance et à destination du Maroc, les services concernés se sont mobilisés pour organiser une large opération de rapatriement des Marocains que s’étaient rendus à l’étranger pour des raisons familiales, touristiques, professionnelles ou médicales et qui du coup se sont retrouvés bloqués dans leurs pays de visite.

Et d’expliquer qu’un pont aérien a été mis en place entre le Maroc et trois pays à savoir le Portugal, les Emirats Arabes Unis et la Turquie. « Le choix de ces pays a été dicté par le fait qu’ils nous permettent de couvrir les quatre coins du monde et ainsi permettre de rapatrier les Marocains quel que soit le pays de provenance », a indiqué le responsable gouvernemental.

Cette organisation a permis de rapatrier quelques 1.000 à 1.500 personnes par jour et ce selon des critères bien déterminés mais avec une certaine agilité et un esprit de citoyenneté pour étudier les différentes demandes des citoyens, a souligné le responsable. Il a également noté que les Marocains ont démontré un grand sens de la responsabilité et du civisme dans le respect des procédures.

Il a rappelé également que les vols de rapatriement de ces 5760 personnes se sont déroulés dans le respect du protocole sanitaire. Il s’agit notamment de la présentation du test PCR négatif effectué dans les 48 heures qui précèdent le voyage et l’obligation de l’isolement sanitaire durant 7 jours dans un établissement hôtelier dédié à la charge du gouvernement marocain.