Maroc : Le ministère de la santé annonce la vaccination des personnes à risque contre la grippe saisonnière

Le ministre marocain de la santé, Khalid Ait Taleb, a annoncé la vaccination antigrippale et anti-pneumocoque des personnes porteuses de maladies chroniques, « ce qui leur éviterait une aggravation de leur état de santé durant l’automne ».Intervenant samedi lors d’un webinaire sur l’importance de la vaccination dans le contexte actuel marquée par la crise sanitaire de la Covid-19, le ministre a indiqué qu’en raison de la poursuite de la pandémie de la Covid-19, et jusqu’à la découverte d’un vaccin efficace et sûr contre cette maladie, le ministère a décidé de rendre accessibles les vaccins contre la grippe saisonnière et la pneumocoque aux personnes porteuses de maladies chroniques, et ce pendant la prochaine saison d’automne.

A souligner que les vaccins contre la grippe et la pneumocoque ne sont pas efficaces contre la Covid-19, mais constituent l’un des scénarios préventifs qui seront lancés, en plus des mesures de précaution sanitaire.

Réagissant à la montée en flèche des cas de contamination au Maroc ces derniers jours, le responsable gouvernemental a relevé que la situation épidémiologique dans le Royaume est « sous contrôle » malgré la recrudescence des cas.

Toutefois, il faut redoubler d’efforts, de vigilance et de prudence pour éviter un débordement des centres de traitement Covid19. Selon lui, le respect de la distanciation corporelle, le port obligatoire du masque, et le lavage des mains, permettraient de réduire le risque de contamination au coronavirus.

« Les mesures sanitaires doivent être respectées pour éviter le reconfinement dans certaines villes où le nombre de cas ne cesse d’augmenter », alerte le ministre.

Dans le monde, la grippe saisonnière tue chaque année entre 250.000 et 650.000 personnes, atteint entre 3 et 5 millions de personnes et constitue une menace contre les malades chroniques, les femmes enceinte, les nourrissons et les personnes âgées.