Maroc : Le Président de la MGPAP désigné vice-président de la Commission Technique de la Mutualité de l’AISS

Le Président du Conseil d’Administration de la Mutuelle générale du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP) – Maroc, Moulay Brahim El Othmani vient d’être désigné vice-président de la Commission Technique de la Mutualité relevant de l’Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS).Il succède ainsi dans cette fonction à l’ancien président du CA de la MGPAP, Abdelmoula Abdelmoumni, déchu sur décision des ministères de tutelle, suite aux « nombreuses infractions et irrégularités de gestion ayant entaché le fonctionnement de la mutuelle », ainsi qu’« aux dommages causés aux droits et aux intérêts des adhérents ».

Les commissions techniques de l’AISS (CT) ont un rôle central au sein de l’Association. Elles constituent le pilier du développement des connaissances et du travail technique. Organisées en 13 groupes thématiques, elles permettent aux membres de l’AISS de centrer leurs efforts sur leur domaine d’intérêt spécifique.

La Commission technique de la mutualité de l’AISS a d’ailleurs été l’une des premières commissions techniques créées en 1951. Elle vise à offrir un réseau favorisant la collaboration entre les experts afin de faire évoluer les discussions sur des questions techniques touchant la mutualité, et de favoriser la recherche et l’analyse dans des domaines spécifiques de la sécurité sociale.

Pour rappel, l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est la principale organisation internationale à l’intention des institutions, ministères et agences publiques en charge de la sécurité sociale.

Elle promeut l’excellence dans l’administration de la sécurité sociale à travers des lignes directrices professionnelles, des connaissances spécialisées, ainsi que la fourniture de services et de soutien afin de permettre à ses membres de développer des systèmes et politiques de sécurité sociale dynamiques à travers le monde.

Fondée en 1927 sous l’égide de l’Organisation internationale du Travail, l’AISS compte aujourd’hui plus de 320 institutions membres dans plus de 160 pays. Elle élabore des standards professionnels, conduit des travaux de recherche et d’analyse, identifie des bonnes pratiques et fournit des données sur les systèmes de sécurité sociale dans 177 pays.

L’AISS facilite aussi l’adoption d’approches innovantes qui renforcent l’administration, permettent d’anticiper les risques et de s’adapter au changement et participe aux actions de sensibilisation menées à l’échelle mondiale pour promouvoir une sécurité sociale complète.

Créée en 1948, la MGPAP est un organisme social de droit privé à but non lucratif, dont la mission est la couverture des risques pouvant atteindre la personne humaine. Elle assure également la gestion déléguée des prestations de l’Assurance Maladie Obligatoire de base (AMO) et mène des actions de prévoyance, de solidarité et d’entraide en faveur de ses adhérents et de leurs ayant-droits.

Maillon essentiel du système mutualiste marocain, de par sa population d’adhérents au nombre de plus de 430.000 et leurs ayant-droits ayant franchi la barre des 1,5 million, la MGPAP est gérée par un conseil d’administration constitué de 33 membres élus par bulletins secrets à l’Assemblée générale. Les membres du conseil d’administration sont élus pour un mandat de 6 ans, et sont renouvelés par tiers tous les deux ans.