Maroc : Le taux directeur de la banque centrale ramené à 1,5%

Le conseil de la banque centrale du Maroc, réuni ce mardi, a décidé, de réduire le taux directeur de 50 points de base, le ramenant à 1,5%, et de libérer intégralement le compte de réserve au profit des banques, indique un communiqué de l’institution financière.

Lors de cette session, le conseil a examiné et approuvé le rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière du pays, ainsi que sur les activités de la Banque au titre de l’exercice 2019.

Il a aussi procédé à une analyse et à une évaluation de l’évolution de la conjoncture économique et sociale aussi bien au niveau national qu’international, ainsi que les réponses apportées par les autorités du pays pour atténuer les effets de la pandémie du Covid-19.

Il a noté, à cet égard, que les projections macroéconomiques de la Banque établies dans ce contexte restent entourées d’un degré exceptionnellement élevé d’incertitude et font clairement ressortir une forte contraction de l’économie nationale cette année suivie d’un certain rebond en 2021.

Dans le même sens, la banque centrale a mis en place des dispositions spécifiques pour fournir un appui au refinancement des banques participatives et aux associations de microcrédité, précise le communiqué.

Ces nouvelles décisions, conjuguées aux différentes mesures d’assouplissement déjà mises en œuvre, notamment l’élargissement du collatéral éligible à ses opérations de refinancement, le renforcement de ses programmes non conventionnels, ainsi que l’allègement temporaire des règles prudentielles, devraient contribuer, avec celles prises par le comité de veille économique, à atténuer l’impact de la pandémie et à soutenir la relance de l’économie et de l’emploi.

En mars dernier, la banque centrale avait baissé de 25 points de base son taux directeur, rappelle-t-on.