Maroc : Le Zone franche de Tanger sera étendue à plus de 517 ha

La zone franche de Tanger Automotive City (TAC) sera étendue à plus de 517 ha, afin de répondre à la forte demande en foncier industriel au niveau de la zone franche d’exportation et de satisfaire les demandes des investisseurs marocains et étrangers.L’extension de cette zone franche, qui sera la plus grande zone franche au Maroc, a été décidée après examen et validation par les membres de la Commission nationale des zones franches d’exportation.

Le développement du secteur automobile est l’une des raisons qui expliquent cette accélération de la cadence. C’est le cas avec l’usine mitoyenne de Renault. Le constructeur automobile y construit un peu plus du dixième de sa production mondiale avec près de 320.000 unités en 2018, et l’espoir de dépasser ce score lors de l’exercice actuel.

Opérationnelle depuis 2012, la zone franche Tanger automotive city compte actuellement 35 usines et 22 centres de formation, avec 12.000 diplômés par an. Sa première usine a démarré en 2014.

Le projet d’aménagement, de développement et de gestion du projet Tanger automotive city a été acté par la signature d’une convention d’application en mai 2011.

La TAC fait partie du projet de la grande plateforme industrielle Tanger Med. Elle s’étend sur une superficie de 309 hectares dont 178 en zone franche. L’in­vestissement total à aujourd’hui atteint les 6,5 milliards de DH, avec la création de plus de 7.000 emplois.