Maroc: Les aéroports enregistrent un taux de récupération de 82% par rapport à 2019

Les aéroports du royaume ont enregistré un volume de trafic commercial de 20.592.350 passagers et de 174.820 mouvements aéroportuaires, soient des taux de récupération respectifs de 82% et 83% par rapport à l’année 2019.Avec 7.637.643 passagers, l’aéroport Mohammed V a enregistré durant l’année 2022 un taux de récupération de 74% par rapport à l’année 2019 et ce, à travers 67.094 mouvements aéroportuaires soit un taux de récupération de 73% par rapport à l’année 2019, indique l’Office national des aéroports.

Le trafic international a, quant à lui, enregistré un taux de récupération de 84% par rapport à l’année 2019 en accueillant 18.436.408 passagers. Ce trafic représente 90% du trafic aérien global.

Les marchés du Moyen et Extrême Orient, de l’Amérique du Nord et de l’Europe ont dépassé, durant le mois de décembre 2022, le trafic aérien de la même période de 2019, avec des taux de récupération respectifs de 126%, 114% et 110%.

En ce qui concerne les mouvements aéroportuaires, la part de l’aéroport Mohammed V est de 38%, celle de Marrakech Menara est de 21% et celle d’Agadir Al Massira représente 8%.

Le fret aérien a enregistré durant l’année écoulée 69.751 tonnes au niveau des aéroports marocains, contre 96.121 tonnes en 2019, soit un taux de récupération de 73%.