Maroc: les examens universitaires se feront à distance jusqu’à nouvel ordre

Les examens organisés par les établissements d’enseignement supérieur devront se tenir à distance, a indiqué le ministère de l’Enseignement supérieur, dans une note adressée aux présidents des universités.

En plus des examens, tous les évènements prévus à l’intérieur des enceintes universitaires (réunions, colloques, manifestations scientifiques et culturelles, etc) devront, eux aussi se tenir à distance.

Ces mesures ont été prises dans un souci de préserver la santé et la sécurité des différents acteurs universitaires (étudiants, enseignants, chercheurs, cadres administratifs et techniques, etc), selon une note du département de tutelle.

L’instauration de ces nouvelles mesures intervient dans un contexte sanitaire incertain, marqué par l’apparition des premiers cas du variant Omicron au Maroc.

Selon le ministère de la Santé, depuis le 15 décembre 2021, date de l’apparition du premier cas d’Omicron sur le territoire national, 27 autres nouveaux cas ont été enregistrés, portant le nombre total des contaminations à la nouvelle souche à 28.