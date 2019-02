Maroc : Les IDE estimés à près de 3 milliards d’euros en 2018

Le flux des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a atteint près de 3 milliards d’euros (32,8 milliards) en 2018 contre 2,4 milliards d’euros (26 milliards de DH) un an auparavant, soit une progression de 25,9%), selon l’Office des changes.Ce rebond provient de la hausse des recettes (+11,7 milliards de DH), plus accentuée que celle des dépenses (+4,9 milliards de DH), explique l’Office des changes dans une note sur ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs au titre de l’exercice 2018.

En revanche, le flux des investissements directs marocains à l’étranger a reculé de 45,1% à 5,4 milliards de DH l’année dernière.