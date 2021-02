Maroc : l’inspecteur général des FAR reçoit le vice-président malien

Le général de corps d’armée, inspecteur général des Forces Armées Royales marocaines, Abdelfettah Louarak, a reçu, vendredi à Rabat, le colonel Assimi Goïta, vice-Président de la transition malienne, qui effectue une visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation militaire.Les entretiens, qui se sont déroulés au niveau de l’état-major général des FAR à Rabat, en présence de l’ambassadeur de la République du Mali à Rabat et de l’attaché militaire près l’ambassade de la République du Mali à Rabat, ont porté sur la coopération militaire entre les forces armées des deux pays, indique un communiqué de l’état-major général des FAR.

Les deux responsables ont, par ailleurs, examiné les opportunités qu’offre la coopération militaire bilatérale entre le Maroc et le Mali, ainsi que les moyens à même d’encourager et d’élargir les perspectives de cette coopération dans divers domaines.

Au programme de la visite de travail de la délégation militaire malienne au Royaume, la visite de l’Hôpital militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat, et du Collège royal de l’enseignement militaire supérieur de Kénitra, souligne la même source.