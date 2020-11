Maroc : L’ouverture d’un consulat émirati à Laâyoune, insufflera un nouvel élan aux relations bilatérales (ambassadeur émirati)

L’ambassadeur des Emirats arabes unis au Maroc, Assri Said Ahmed Dahiri a affirmé, mercredi, que l’ouverture d’un consulat émirati à Laâyoune, chef-lieu des provinces du sud marocain, insufflera un « nouvel élan aux relations entre le Maroc et l’Etat des Emirats Arabes Unis.Selon le diplomatie émirati, l’ouverture de cette représentation diplomatique traduit le soutien de son pays à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale du Maroc, se félicitant des relations de coopération privilégiées entre les deux pays.

L’inauguration de cette structure diplomatique permettra de hisser les relations entre les deux pays et de développer de nouveaux créneaux de coopération, à même de répondre aux aspirations des deux peuples.

Il a, à cette occasion, annoncé que la nomination prochaine un consul à Laâyoune, faisant savoir que le consulat des Emirats arabes unis dans cette ville marocaine entamera ses services depuis ce mercredi, jour de son inauguration.

Pour rappel, l’Etat des Emirats arabes unis a ouvert, ce mercredi, son consulat général à la Laâyoune, lors d’une cérémonie présidée par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita et l’ambassade émirati au Maroc, Assri Said Ahmed Dahiri.

L’ouverture de cette représentation diplomatique émiratie, la première d’un pays arabe à Laâyoune, est de nature à renforcer les relations de coopération bilatérales et à promouvoir les opportunités d’investissements de part et d’autre.