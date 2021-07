Maroc-Mauritanie : Vers une institutionnalisation des relations parlementaires

Le président de la Chambre des Représentants au Maroc, Habib El Malki, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le président du bureau de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale mauritanienne, Mohamed El Mostapha Mohamed Lemine Zeidane.Ces entretiens ont porté sur les moyens de renforcer les relations de coopération entre les deux institutions législatives, indique un communiqué de l’institution législative marocaine.

Les relations fraternelles entre le Maroc et la Mauritanie reposent sur des bases solides fondées sur une histoire commune, ainsi que sur l’unité de la religion, de la langue et de la civilisation, a affirmé M. El Malki, ajoutant que les deux pays sont animés d’un désir sincère pour une coopération fructueuse.

La région a besoin d’un développement durable “qui ne peut être réalisé sans assurer la sécurité et la stabilité, sur la base de la préservation de l’intégrité territoriale des États », a souligné le Président de la Chambre des représentants, indiquant que le Souverain a mis en place une stratégie renouvelée pour la coopération Sud-Sud, ainsi que pour le partenariat notamment avec les pays africain.

Sur le plan parlementaire, M. El Malki a proposé une institutionnalisation des relations entre les deux institutions législatives, à travers la signature dans les plus brefs délais d’un mémorandum d’entente, exprimant, à cet égard, sa forte volonté de renforcer les liens de rapprochement et de coopération avec l’Assemblée nationale mauritanienne pour servir les intérêts communs des deux pays et de leurs peuples.

De son côté, le Président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale mauritanienne a expliqué que sa visite dans le Royaume, à la tête d’une délégation parlementaire, s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations de coopération entre les deux institutions législatives et le renforcement de l’échange bilatérale d’expériences et d’expertises, saluant la « renaissance développementale que connaît le Maroc dans divers domaines ».

Il a mis l’accent sur l’importance des investissements marocains en Afrique, appelant à davantage d’investissements marocains en Mauritanie et au renforcement des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays.

À cet égard, le responsable mauritanien a mis en avant les relations bilatérales « solides et historiques », soulignant l’impératif de « les préserver et de les renforcer davantage ».

Il a également mis l’accent sur l’importance de bénéficier de l’expérience marocaine dans le domaine de la formation des jeunes et dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, entre autres.