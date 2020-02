Maroc : Mise en place d’une fiche sanitaire du passager au niveau des aéroports et des ports  

Les autorités marocaines ont mis en place un nouveau mécanisme de contrôle, à savoir la «fiche sanitaire du passager », disponible à bord des avions et bateaux, et que les voyageurs à destination du Royaume sont appelés à remplir.La fiche sanitaire du passager permettra de récolter plusieurs informations des voyageurs à destination du Maroc, notamment la date d’arrivée au Maroc, le numéro de siège à l’intérieur de l’avion, le numéro du vol, le numéro du passeport ou encore la nationalité du passager.

Les voyageurs à destination du Royaume seront également amenés à répondre, via la fiche sanitaire, à des questions sur le pays de provenance ainsi que la ville de transit, l’adresse au Maroc et aussi ses coordonnées au Maroc et à l’international.

Cette mesure a été intervient pour faire face à la propagation alarmante de l’épidémie du Corovid 19 et s’inscrit dans le cadre de l’application du plan de vigilance et de contrôle au niveau de toutes les entrées du Royaume, maritimes, terrestres ou aériennes.