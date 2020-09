Maroc : Nouveau record de cas de contamination avec 2.488 nouveaux cas en 24 heures

Le Maroc a enregistré un nouveau record de contamination ce jeudi avec 2.488 nouvelles contaminations recensées durant les dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé.Ce nouveau chiffre porte à 94.504 le nombre total des cas déclarés dans le Royaume depuis l’apparition de la pandémie en mars dernier. Le taux d’incidence cumulé bondit ainsi à 260,2 pour 100.000 habitants, avec une prévalence de l’ordre de 6,9 pour 100.000 habitants au cours des dernières 24 heures.

Par régions, c’est toujours Casablanca-Settat qui affiche le plus grand nombre d’infections enregistrées durant les précédentes 24 heures, à savoir 932 cas. Classement également inchangé pour Rabat-Salé-Kénitra et Marrakech-Safi qui occupent respectivement la 2e et la 3e position avec 289 et 311 cas.

Par ailleurs, le nombre des guérisons a atteint à ce jour 74.930 avec 1.962 cas supplémentaires déclarés totalement rétablis au cours des dernières 24 heures, soit un taux de rémission de 79,3%.

Dans le même intervalle, 28 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19, ce qui porte le bilan total des décès à 1.714 cas alors que le taux de létalité reste stabilisé à 1,8%.

En outre, le ministère a fait état de quelque 20.215 cas exclus durant les dernières 24 heures suite aux analyses effectuées au laboratoire, portant à 2.224.010 le total des cas exclus à ce jour dans le Royaume.

Pour sa part, le nombre des cas actifs a atteint 17.860 personnes, soit une moyenne de 49,2 pour 100.000 habitants.

Parmi ces cas actifs, 260 sont pris en charge dans les unités de réanimation et de soins intensifs, dont 44 sont placés sous respiration artificielle.