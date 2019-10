Maroc : Plus de 1.000 étudiants bénéficient de bourses de mérite

Le nombre d’étudiants marocains qui bénéficient de bourses de mérite s’élève à 1.026, dont 739 en deuxième et en troisième année et 287 en première année, a fait savoir lundi le ministère de l’Education nationale.Le ministère a expliqué que le budget alloué à cette bourse s’est élevée à 60 millions de dirhams (1 euro = 10,7DH) en 2019, assurant qu’aucun changement n’a été opéré au niveau des procédures d’octroi des bourses de mérite pour les lauréats des classes préparatoires aux grandes écoles ayant rejoint les écoles et instituts supérieurs à l’étranger.

Selon le ministère, sur les 287 bourses consacrées aux nouveaux étudiants, 67% ont été attribuées à des étudiants qui ont rejoint des écoles d’ingénieurs, soit 192 bourses, tandis que 33% ont été octroyées à ceux qui ont choisi des écoles de commerce (95 bourses), répondant aux demandes des étudiants des écoles et instituts supérieurs français de commerce classés parmi les sept premiers.

Le ministère a également assuré qu’il ne s’est pas engagé à attribuer des bourses aux postulants des écoles Neoma Business School et Kedge Business School, puisqu’un dépôt de dossier ne justifie pas un octroi automatique de la bourse.

Les étudiants des écoles et instituts supérieurs à l’étranger qui ont eu droit à la bourse en première année, continueront à en profiter tant qu’ils remplissent les conditions requises, ajoute le communiqué.