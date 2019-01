Maroc : Plus de 22,5 millions passagers dans les aéroports marocains en 2018

Les aéroports marocains ont accueilli un total de 22.534.771 passagers, en hausse de 10,43% par rapport à l’année 2017, selon les données de l’Office national des aéroports (ONDA).Au niveau du trafic international, le nombre des passagers s’est établi à 20.081.890 passagers, en augmentation de 9,97%, alors que le trafic national a totalisé 2.452.881 passagers, en hausse de 14,33%.

Avec quelque 15.770.142 passagers accueillis en 2018, le trafic aérien avec l’Europe, qui représente plus de 78% du trafic aérien international, a enregistré une croissance soutenue de 11,55%, relève l’ONDA.

Cette croissance concerne également les segments du Moyen et Extrême Orient, l’Amérique du nord et l’Amérique du sud, qui affichent des taux d’évolution respectifs de +6,23%, +11,69% et +18,93%.

L’aéroport Mohammed V, qui accapare plus de 43% du trafic aérien global, a accueilli 9.732.044 passagers, avec une croissance de +4% environ. De fortes performances ont été signées par les aéroports d’Agadir (+24,48%), Marrakech (+20,92%), Fès (+17,33%), Dakhla (+20,23%), Essaouira (+25,38%) et Ouarzazate (+36,94%).

De même, les mouvements d’avions enregistrés dans les aéroports marocains se sont accrus de +7,77%, en s’établissant à 189.784 mouvements. Le trafic des avions commerciaux ayant survolé l’espace aérien marocain a affiché, en 2018, une hausse de +3,8%, s’établissant à 238.965 mouvements contre 230.131 mouvements en 2017.

Quant au fret aérien, il a enregistré, durant l’année 2018, une croissance de +7,47% en comparaison avec 2017, pour atteindre 88.209,65 tonnes contre 82.079,89 tonnes.