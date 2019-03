Maroc : Plus de 2,5 millions de bovins vaccinés contre la fièvre aphteuse

Plus de 2,5 millions de bovins ont été vaccinés par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (Onssa), depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse en janvier et jusqu’au 28 février.Il s’agit de 2.561.708 bovins, ce qui représente un taux de couverture de plus de 85%, selon un communiqué de l’Office.

Afin de couvrir l’ensemble du cheptel national, les vétérinaires privés, ainsi que les techniciens et médecins vétérinaires de l’Onssa poursuivent la vaccination dans les différentes régions du Royaume.

En parallèle à cette opération de vaccination, qui vise le renforcement du matelas immunitaire du cheptel national de bovins, les services vétérinaires de l’Onsa assurent le suivi de l’état sanitaire du cheptel, qui demeure stable.

L’Office a, par ailleurs, procédé à l’indemnisation des éleveurs dont les animaux ont été détruits.

Le montant total des indemnisations versé au profit des éleveurs a atteint près de 880.000 euros (8.785.000 DH) correspondant à la destruction de 400 têtes de bovins et de 1.559 têtes d’ovins et de caprins.

Le cheptel marocain est évalué à 3 millions de bovins et 25 millions d’ovins et de caprins. Le Royaume adopte depuis plusieurs années une stratégie anticipative pour lutter contre la fièvre aphteuse et renforcer l’immunité du cheptel.

La campagne de vaccination actuelle est la septième réalisée depuis 2014. Le Royaume dispose d’un programme de contrôle officiel de la fièvre aphteuse approuvé par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).