Maroc : prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 février

Le gouvernement marocain a décidé, jeudi, de prolonger l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national jusqu’au 10 février 2021, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19.Selon le projet de décret, présenté par le ministre de l’Intérieur en Conseil de gouvernement, l’état d’urgence sanitaire sera prorogé du dimanche 10 janvier 2021 à 18H00 au mercredi 10 février 2021 à 18H00, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Said Amzazi.

Le projet de décret prévoit des dispositions permettant à l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur de prendre, à la lumière de la situation épidémiologique, toutes les mesures appropriées à l’échelle nationale.

Il permet également aux walis des régions et aux gouverneurs des préfectures et des provinces de prendre toutes les mesures exécutives pour maintenir l’ordre public sanitaire au niveau d’une préfecture, d’une province, d’une commune ou plus.

A ce jour, le Maroc enregistre 448.678 cas confirmés à la COVID-19 et déplore 7.645 décès.