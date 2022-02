Maroc : Saidia abrite la 6ème édition de son Festival du cinéma du 24 au 26 février

La 6ème édition du Festival de cinéma de Saidia «Cinéma sans frontières», aura lieu du 24 au 26 février, à l’initiative de l’Association Al Amal pour la cohabitation et le développement.Reportée à deux reprises en raison des circonstances liées à la pandémie de Covid-19, cette édition se tiendra avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, du Centre cinématographique marocain (CCM), de la préfecture de la province de Berkane et des autorités locales et de la commune de la ville Saidia, indique jeudi un communiqué de l’association.

Pour les organisateurs, ce Festival est de nature à de contribuer à l’animation de la «Perle Bleue» et faire connaître la production cinématographique nationale et internationale.

Au menu de cette édition figurent 14 films (7 longs métrages et 7 courts métrages) représentant le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, l’Algérie, la Palestine, la France, l’Espagne, la Macédoine du Nord et les Etats-Unis d’Amérique.

Les films participants concourront pour les prix de la meilleure réalisation, du meilleur scénario, du meilleur acteur et actrice et du jury en plus du Grand Prix «La Perle Bleue» du long métrage, et du «Prix de l’Orange» du court métrage.

Le programme de ce festival comporte des conférences, rencontres et ateliers autour de questions culturelles et sociales, dont l’industrie cinématographique dans la région de l’Oriental, l’écriture dans le cinéma marocain et international et le langage cinématographique.

Ces rencontres connaîtront la participation d’experts et spécialistes de la chose cinématographique, et seront rehaussées par la signature d’ouvrages sur le cinéma.

Avec ses quatorze kilomètres de sable doré et son interminable plage sablonneuse conjuguée à un éclat solaire ensorcelant, la ville marocaine de Saidia s’impose en tant que perle incontournable de la Méditerranée et un pôle d’attraction pour de nombreux estivants nationaux et étrangers.