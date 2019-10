Maroc : Saisie de plus de 9 tonnes de résine de cannabis à Tanger

Les services sécuritaires de la ville de Tanger, ont saisi vendredi de 9 tonnes et 122 kg de résine de cannabis et arrêté 5 personnes pour leurs liens présumés avec un réseau de trafic international de drogue et de psychotropes.Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), cette opération sécuritaire avait été menée dans une ferme située au douar Daidaat, région de Gzennaya, à une vingtaine de kilomètres de Tanger, ajoutant que la perquisition avait permis de saisir 288 grandes plaquettes de résine de cannabis totalisant près de huit tonnes, ainsi que la saisie de trois bateaux pneumatiques et d’équipements de navigation maritime, en l’occurrence des torches, une boussole et 20 barils de carburant, outre deux appareils de communication sans fil.

Les éléments de la police judiciaire ont également mis la main, dans la ferme et à la maison de l’un des suspects, sur des engins et des équipements utilisés dans le trafic international de drogues, a ajouté la même source, précisant qu’il s’agit d’un tracteur routier, de huit remorques de grande taille contenant des cavités aménagées pour le trafic de quantités considérables de drogue, d’une structure en acier d’une remorque, de quatre voitures, de plaques minéralogiques falsifiées, d’un important lot d’armes blanches de différentes tailles, d’une torche électrique, d’une caméra, d’une cagoule et d’une somme d’argent en dirhams.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent.