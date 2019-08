Maroc : Spartan Investments rachète le groupe « City Club »

Le fonds d’investissement américain « Spartan Investments » spécialisé dans le business du sport est en train de finaliser l’acquisition du groupe City Club qui fera désormais partie de son réseau international : Crunch Fitness.Il s’agit d’une chaîne de plus de 265 clubs de fitness franchisés situés aux États-Unis, au Canada et plus récemment en Australie.

Fondé par Jonathan Harroch, le groupe City Club, leadre de fitness au Maroc, a décidé d ouvrir son capital et passer le flambeau à ce nouvel investisseur qui voit le Maroc comme une véritable opportunité de développement et une porte d’entrée dans toute l’Afrique.

Avec près de 5 ans d’existence, City Club se renforce en ouvrant son capital à de nouveaux investisseurs. Un grand pas qui permettra à ce partenaire d’accompagner le groupe dans la consolidation de son cœur de métier.

Une consolidation qui nécessitera des changements à plusieurs niveaux : un changement d’enseigne d’abord, la mise en place de nouvelles formules d’abonnement et des ouvertures 24h/24 et beaucoup d’autres programmations qui font le succès aux États Unis.

Une nouvelle tarification d’abonnement sera annoncée plus chère probablement mais qui s’accompagnera d’investissements aux services des clients.

Les détails du deal seront révélés au grand public lors d’une conférence qui réunira l’ancien et le nouvel investisseur le 24 septembre 2019 dans un nouveau Mega club à « Lissasfa » à Casablanca.