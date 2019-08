Maroc Telecom rachète Millicom Tchad (ministre)

Maroc télécom a bouclé le rachat de l’opérateur de téléphonie mobile Millicom Tchad avec sa marque Tigo, a annoncé, jeudi à N’Djamena, le ministre tchadien des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.Selon Idriss Bachar, au sortir du Conseil des ministres, Millicom international et la société Maroc télécom ont entrepris des démarches et celles-ci ont abouti, en mars 2019, à la cession au profit de Maroc Telecom de la totalité des actions détenues dans le capital de Millicom Tchad.

« Le 26 Juin 2019, le ministère a reçu notification des démarches relatives au changement de contrôle entre les deux sociétés consacrant ainsi l’acquisition par la société AL ITISSALAT AL MAGHRIB de la totalité des actions détenues par Millicom Tchad qui devient une filiale de celle-ci », a ajouté le ministre tchadien des Postes et des nouvelles technologies.

En début d’année, les démarches pour l’acquisition de Millicom Tchad ont engendré un mouvement d’humeur au sein des travailleurs qui avaient déclenché une longue grève avant qu’une solution ne soit trouvée.

Avec l’acquisition de Millicom Tigo, Maroc Télécom dont les responsables ont été reçus en audience au courant de l’année par le chef de lEtat tchadien, Idriss Déby, avait exprimé sa volonté d’accompagner le Tchad dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication.