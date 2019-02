Maroc Telecom veut accompagner le développement numérique du Tchad

Le président du Directoire du groupe Maroc Telecom, Abdelsslam Ahizoun a exprimé, mardi, sa volonté d’investir dans le secteur des télécommunications au Tchad.« Nous avons fait part au président Deby de notre forte volonté d’accompagner le Tchad dans son développement numérique. Une démarche qui vient en réponse à l’appel du chef de l’Etat tchadien invitant les investisseurs à s’installer au Tchad », a expliqué Ahizoun au terme d’une audience avec le président Idriss Déby.

A en croire Abdelsslam Ahizoun, « le groupe Maroc Telecom compte s’inscrire positivement dans la dynamique de stratégie de coopération Sud-Sud et sur les liens forts et historiques des peuples tchadien et marocain. Son ambition est d’être un acteur de référence dans la réduction de la fracture numérique au Tchad et dans les autres pays d’Afrique dans lesquels il intervient ».