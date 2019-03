Maroc : Un nouveau complexe cinématographique voit le jour à Tanger

Le complexe cinématographique « Megarama Goya » a été inauguré ce samedi de Tanger, en marge de la 20e édition du Festival national du film de Tanger (FNFT) qui se déroule du 1er au 09 mars dans la ville du Détroit.Situé au centre-ville, ce complexe, a nécessité un budget de près de 1,9 millions d’euros (20 millions de dirhams). Il comprend une grande salle avec une capacité de 440 fauteuils et deux autres au rez-de-chaussée avec 80 places chacune. Il dispose du plus grand écran de la ville de Tanger et propose des projections en numérique et en 3D.

Selon le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj, qui a inauguré ce complexe, le manque de salles de cinéma et des infrastructures cinématographiques pose un vrai problème, notant que cette nouvelle structure insufflera une nouvelle dynamique au cinéma marocain et encouragera l’ouverture des salles de cinéma dans les différentes régions du Royaume.

Cette dynamique permettra de promouvoir la culture cinématographique et d’accompagner les dernières nouveautés du 7e art, a-t-il indiqué, mettant en avant la place de choix qu’accorde son département au développement de l’industrie cinématographique nationale.

Les longs-métrages hors compétition du FNFT sont projetés à Megarama Goya. Il s’agit de « De sable et de feu » de Souheil Benbarka, « Amparo 54 » de Maria Dobli, « Le grand petit Miloud, une échappée d’antan » de Leila El Amine Demnati, « Nomades » de Olivier Coussemacq, « Renaut 12 » de Mohamed El Khatib, « Taxi Bied » de Moncef Malzi et « Echos du Sahara » de Rachid Kasmi.

Le Festival national du film est un rendez-vous artistique incontournable, qui célèbre le film marocain, favorise le développement de la production cinématographique nationale et contribue à la diffusion du film réalisé par des cinéastes marocains.