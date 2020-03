Maroc : Un taureau en furie sème la panique à Rabat

Un taureau, qui s’est échappé d’un abattoir dans les environs de Rabat a semé la panique parmi les habitants et des promeneurs sur la côte de Rabat de la capitale.Dans sa course folle, la bête a au passage blessé un homme et une femme et endommagé des véhicules stationnés dans le quartier de l’Océan près de la plage de Rabat.

La bête n’a pas été facile à neutraliser. Fort heureusement, les dégâts ont été limités rapidement. Elle a été capturée dans un filet avant d’être ligotée par les services de sûreté et les passants. Elle a été conduite à l’abattoir d’où elle s’est enfuie.

Les deux blessés, quant à eux, ont été transportés dans un centre hospitalier pour recevoir les soins nécessaires.