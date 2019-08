Maroc : Vahid Halilhodžić, nouvel entraineur des Lions de l’Atlas

Le franco-bosniaque, Vahid Halilhodžić a été désigné comme nouveau sélectionneur de l’équipe marocaine de football en remplacement du Français Hervé Renard.Le nouvel entraineur du des Lions de l’Atlas sera présenté aux médias demain jeudi au siège de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), selon une source de la Fédération, citée mercredi par la chaine de télévision marocaine thématique +Arriadia+.

Vahid Halilhodžić a déjà entrainé au Maroc. En 1997, il avait conduit le Raja de Casablanca à un deuxième titre de Ligue des champions d’Afrique.

Après son départ du Maroc, il pose ses valises à Lille, où il a été connu pour avoir une discipline de fer. Avec le LOSC, il a réussi à façonner une équipe de joueurs peu connus et l’emmène de la 2e division à la Champion’s League européenne.

Quatre ans plus tard, Il arrive à Rennes (2002/2003) qu’il sauve de la relégation. Puis, c’est un grand club qui le courtise: le Paris Saint-Germain de 2003 à 2005.

Depuis, Vahid Halilhodžić a entraîné différents clubs, en Turquie (Trabzonspor) et en Arabie saoudite (Ittihad Djeddah). Il a été également sélectionneur de plusieurs pays, à savoir la Côte d’Ivoire, le Japon et l’Algérie. Sa plus belle aventure était d’ailleurs avec les Fennecs, qu’il les avait emmenés en huitièmes de finale du Mondial 2014.

L’équipe nationale marocaine est sur le point de débuter les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Le Maroc est dans le groupe E, qui comprend la Mauritanie, la République centrafricaine et le Burundi.

Halilhodzic va collaborer avec le Gallois Osian Roberts, nommé nouveau directeur technique de la sélection nationale.

Les Lions de l’Atlas ont été éliminés au stade des 8ème de finale de la CAN-2019 en Egypte après leur défaite aux tirs au but face au Bénin. Une défaite qui a coûté cher à l’entraineur Herve Renard, contraint de démissionner après cette piètre prestation inattendue d’une équipe ayant représenté l’Afrique à la Coupe du Monde, Russie-2018.