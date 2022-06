Marrakech abrite une réunion de haut niveau des agences de lutte contre le terrorisme

Une réunion de haut niveau des chefs des agences de lutte contre le terrorisme et de sécurité des pays de l’Afrique du nord et du Sahel a démarré ses travaux jeudi à Marrakech, sous l’égide du Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies.Placée sous le thème « Renforcement des capacités et formation pour les États d’Afrique de l’Ouest », cette réunion de haut niveau, de deux jours, connaît la participation de 23 pays de la région.

Cet événement servira de plateforme aux participants de haut niveau pour débattre des stratégies et des approches afin de renforcer la coopération régionale sur les questions de lutte contre le terrorisme, l’évaluation de la menace terroriste et les besoins de renforcement des capacités pour la résilience à long terme.

Le siège de l’UNOCT, le premier du genre sur le continent africain, a été inauguré en juin 2021, à Rabat, afin d’élaborer et à mettre en œuvre des programmes accrédités visant principalement le renforcement de capacités et le développement de compétences dans le domaine de la lutte antiterroriste, notamment en matière de sécurité, d’enquêtes et de poursuites, de gestion des prisons et des frontières, de désengagement, de réhabilitation et de réinsertion.