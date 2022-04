Marrakech abrite une réunion de la Coalition contre Daesh le 11 mai prochain

La Coalition mondiale contre Daesh tiendra une réunion le 11 mai prochain à Marrakech, destinée à renforcer la mobilisation contre cette organisation terroriste.Au cours de cette réunion, il sera question de renforcer la mobilisation mondiale pour lutter contre cette organisation terroriste qui continue de constituer une grande menace pour la communauté internationale, d’autant que ses dirigeants ont établi de nouveaux plans pour restructurer leurs rangs, selon des médias américains.

Les Daeshistes essayent regagner du terrain à partir de l’implantation des cellules secrètes en Afrique, dans le Sud-Est asiatique ainsi qu’à travers un réseau régional de combattants dans le but de menacer la sécurité de nombreux pays.

Plus de 80 pays vont participer à ce forum qui va se réunir sous la présidence du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue américain, Antony Blinken. D’autres chefs de la diplomatie seront présents à cette réunion comme Jean-Yves Le Drian (France), José Manuel Albares (Espagne) ainsi que les représentants de la Grande Bretagne, du Canada, d’Italie et autres pays actifs dans cette Coalition mondiale.

La tenue de cette réunion à Marrakech démontre la ferme volonté du Maroc de coordonner ses actions avec ses partenaires afin d’éliminer entièrement la menace de Daesh. Le Royaume, qui est convaincu que la nature de la menace transcontinentale de Daesh nécessite une approche globale et solidaire, a toujours redoublé d’efforts dans les domaines de la sécurité et du renseignement.

Le Maroc a ainsi soutenu ses amis et alliés en leur fournissant des renseignements qui ont été décisifs pour éviter des bains de sang dans plusieurs pays et neutraliser les graves menaces terroristes qui les guettaient.

Créée en 2014, la Coalition internationale contre Daesh vise à mettre fin au projet terroriste de cette organisation. Elle a pour objectifs de déployer des moyens militaires et de lutter contre la propagande de Daech et le financement du terrorisme et les combattants étrangers.