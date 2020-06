Matoto: Lancement retardé de la centrale thermique de la tannerie

La centrale thermique dont la construction a commencé en 2018, se trouve au quartier Tannerie marché, commune de Matoto. Son lancement officiel est retardé.

Les informations de sources concordantes font état d’une panne de moteur qui freine encore le lancement de cette centrale thermique d’une capacité de 50 mégawatts.

« C’est le sixième moteur qui n’est pas en bon état, il ne peut pas s’allumer, donc tous les cinq autres, ont été essayé. Il s’agit maintenant de démonter une partie de ce grand hangar, on le prend par une grille mobile pour le port autonome de Conakry et le ramener dans l’usine ou il a été fabriqué ; et envoyer un autre ; c’est seulement ça le problème qui freine le lancement officiel de cette centrale » nous a confié la source d’AGPGuinée.

Dans les mêmes explications, « la grille doit être déplacée de Kamsar pour Conakry afin de pouvoir retourner ce sixième moteur, c’est pourquoi ils ont fait encore une prolongation de six à huit mois.»

Il faut préciser que cette centrale thermique, doit augmenter la capacité de production d’énergie pour la capitale guinéenne.

Selon les riverains de cette centrale c’est mieux de construire un Centre de santé digne de nom par ce que la grande commune de Conakry n’a pas un Centre de santé sauf les postes de santé.