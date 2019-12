Mauritanie : dix ans de prison pour le violeur d’une fillette de sept ans

Un quinquagénaire a été condamné par la Cour criminelle de Nouadhibou à dix ans de prison et à une amende 100.000 ouguiyas (2.632 dollars) pour viol d’une fillette de sept ans.Prononcé jeudi, ce verdict apaise en partie les parents de la victime et les organisations de défense des droits de l’homme qui ont organisé plusieurs marches de protestation pour que se tienne au plus vite le procès.

Enlevée sur le chemin de l’école, la fillette avait ensuite été violée par son kidnappeur, provoquant une onde de choc au sein de la société mauritanienne.

Lors de la lecture de la sentence, la police a dû évacuer la salle du tribunal et le public, nullement découragé, s’est rassemblé devant la juridiction pour suivre le verdict que beaucoup de personnes ont qualifié de complaisant.