Mauritanie : l’inflation a progressé de 0,4% en juin dernier

Le taux d’inflation des prix des produits de consommation en Mauritanie a progressé de 0,4% pendant le mois de juin dernier par rapport au mois précédent, a indiqué l’Office national de la statistique en Mauritanie (ONS).Cette hausse résulterait des variations enregistrées par certaines fonctions entre les mois de mai et de juin 2019, a précisé l’ONS dans un rapport publié sur son site web visité par APA.

L’Office qui fait référence en la matière n’a pas encore livré le niveau d’inflation pour le mois de juillet.

Dans son plus récent rapport, il a expliqué que les fonctions ayant impacté l’Indice national des prix à la consommation sont principalement les produits alimentaires et boissons non alcoolisées, les transports et les communications, avec respectivement des taux de +0,2%, +0,4% et +2,6%.

Le document a ajouté que l’accroissement des prix du premier groupe serait dû à la hausse enregistrée au niveau des légumes, du pain, des céréales, de la viande, du lait, du fromage et des œufs.

Cependant souligne le rapport, d’autres sous-groupes ont connu des baisses qui ont contribué à ralentir la haussede cette fonction, à savoir essentiellement le poisson, les fruits demer, le sucre, la confiture, le miel, le chocolat, la confiserie, les huiles et les graisses.

Concernant le second groupe, la hausse tire ses origines particulièrement de l’augmentation des prix enregistrée au niveau des transports aérien et routier de passagers, a précisé l’ONS.

Ce dernier a ajouté que relativement aux communications, la hausse résulte de l’accroissement des prix affichés au niveau du téléphone, de la télécopie et de la connexion internet ainsi que du matériel de téléphonie et de télécopie.