Mauritanie : Macron félicite Ghazouani et demeure « engagé » au Sahel

Le président français Emmanuel Macron a exprimé « l’engagement ferme » de son pays aux côtés de son nouvel homologue mauritanien, le président élu Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans les défis sécuritaires et économiques de la région du Sahel, rapporte l’Agence mauritanienne d’information (AMI, officielle) reçue à APA.« Je tiens à vous assurer de la fermeté de notre engagement à vos côtés dans la lutte pour la sécurité et le développement régional », a écrit Macron dans un message de félicitations adressé à Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, élu en juin dernier à plus de 50% des suffrages.

Par ailleurs, le président Macron a indiqué que Paris soutient Nouakchott dans ses axes prioritaires de développement « que sont l’éducation, la diversification de l’économie et l’emploi des jeunes, le renforcement des infrastructures et la sécurité nationale comme régionale ».

« La Mauritanie, rappelle-t-il, qui a été à l’origine de la création du G5 Sahel et en prendra bientôt la présidence, a un rôle essentiel à jouer pour poursuivre la dynamique de son renforcement et plus largement à contribuer à la stabilité de la région ».

Outre la Mauritanie, le G5 Sahel comprend le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad.

Emmanuel Macron a également évoqué la possibilité d’une rencontre prochaine avec son homologue mauritanien qui sera investi dans ses nouvelles fonctions le 1er août prochain.

Une telle rencontre a pour but de renforcer la collaboration bilatérale, a-t-il expliqué, se félicitant des « liens étroits » entre « les deux peuples qui se concrétisent notamment par le retour du tourisme dans votre beau pays ».

Les principales zones touristiques en Mauritanie avaient été déconseillées par le Quai d’Orsay depuis l’assassinat, en décembre 2007, de 4 touristes français près d’Aleg (260 kilomètres au sud-est de Nouakchott).

« Nous sommes à votre disposition pour appuyer vos efforts dans ce cadre », a conclu le président français.