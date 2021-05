Média ivoirien: Fraternité Matin rend hommage à feu Fologo, son 1er rédacteur en chef

Le journal pro-gouvernemental ivoirien, Fraternité Matin, a rendu jeudi un vibrant hommage à feu Laurent Dona-Fologo, son premier redacteur en chef, lors d’une cérémonie au siège de l’entreprise de presse à Abidjan.

Cet hommage était marqué par la présence de plusieurs personnalités dont le ministre de la Communication, des médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, qui a élevé feu Laurent Dona Fologo au grade de Commandeur dans l’ordre du mérite de la Communication.

M. Laurent Dona-Fologo, ancien président du Conseil économique et social, ancien ministre d’Etat, fut journaliste de formation avant d’entrer dans l’arène politique sous l’ère de feu Félix Houphouët-Boigny, le Père de la Côte d’Ivoire moderne.

Dans sa riche carrière d’homme politique, il reçut de nombreuses distinctions: Grand croix de l’ordre national de Côte d’Ivoire, la plus importante du pays, officier de la légion d’honneur française et commandeur de l’ordre du mérite français.

« De Par sa carrière de journaliste et ensuite d’homme politique, LDF (signature de sa plume) incarnera la fierté des journalistes et une espérance pour les hommes et les femmes qui ont choisi ce métier », a dit M. Amadou Coulibaly.

« Un grand homme ne sera plus à nos côtés, mais LDF restera à jamais dans nos cœurs et dans nos mémoires et dans l’histoire de notre pays », a affirmé M. Amadou Coulibaly, devant un pupitre près de la place portant son nom, au siège du journal.

Ancien ministre des Sports, M. Fologo a reçu également les hommages du Comité national des supporters des Éléphants de Côte d’Ivoire. L’actuel ministre de la Promotion des sports et du Développement de l’économie sportive, Paulin Claude Danho, présent sur les lieux, a présenté les condoléances de la nation à la famille éplorée.

Plusieurs photos de feu Laurent Dona-Fologo étaient exposées, sur des supports en bois, autour de la place qui porte son nom. Le premier rédacteur en chef de Fraternité Matin, décédé le 5 février à Abidjan, sera inhumé sur la terre de ses ancêtres dans le Nord du pays.