Menu diversifié à la Une des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce jeudi s’intéressent à la prise de conscience par les jeunes des risques que représente la pandémie du coronavirus, aux performances des Marocains durant cette période pandémique et à la désignation de Dr. Moncef Slaoui pour diriger l’opération de développement d’un vaccin contre le Covid-19.+Aujourd’hui le Maroc+ se demande comment les jeunes peuvent-ils accepter de devenir des facteurs de risque pour les plus vulnérables ou même d’avoir des morts sur la conscience ?, faisant remarquer que cette catégorie est moins sensible aux risques et dangers que présente la pandémie.

Si grâce aux décisions prises, le pire a heureusement pu être évité, les comportements de certaines personnes, notamment au cours des dernières semaines, commencent sérieusement à menacer les acquis, prévient le quotidien, expliquant que les jeunes partent probablement du fait que le Covid-19 représente moins de risques pour eux et que les personnes âgées ou ayant des maladies chroniques sont les plus vulnérables.

+Al Bayane+, fait observer que le Covid-19 ne cesse d’impacter sérieusement le tissu économique, à l’échelon mondial, soulignant que les retombées fâcheuses, encore plus ardues qu’en crise de la récession de 2008, ont déjà mis à l’arrêt certaines entreprises auxquelles il va falloir insuffler des bouffées d’oxygène.

Par contre, l’industrie automobile qui peine ailleurs, se remet en activité pour une période d’exportation qui frôle 90% du produit, sachant qu’une bonne partie de pièces est quasiment de produit local, note le quotidien, ajoutant que l’aéronautique fait notre fierté puisque 42% des objets d’avion est totalement du pays.

« Des prouesses qui rivalisent avec un certain nombre de pays et dont on ne devrait nullement être confus », souligne-t-il, relevant que ce que les Marocains ont démontré, durant cette période pandémique, témoigne d’un potentiel plausible pour la construction du Maroc nouveau auquel on aspire.

+L’Economiste+ rapporte que le spécialiste international des vaccins, ex numéro 2 du géant pharmaceutique GSK, le Marocain Moncef Slaoui, a bel et bien été désigné par le président Trump, avec un général américain, Gustave Perna, pour diriger l’opération de développement d’un vaccin contre le Covid-19, baptisée «Operation Wrap Speed».

« C’est donc une nouvelle consécration pour Moncef Slaoui, qui préside actuellement le comité R&D de la compagnie américaine spécialisée en biotechnologies Moderna, la première au monde à avoir démarré les tests cliniques pour un vaccin contre le Covid-19 », fait savoir la publication.

Pr. Slaoui occupe plusieurs autres fonctions en parallèle, dont celle de président de Galvani, la filiale de GSK montée avec Google, spécialisée en bioelectronics, et de Sutrovax, une entreprise biopharmaceutique basée en Californie, ainsi que de trois autres sociétés oeuvrant dans les biotechnologies. Le docteur en immunologie est en outre associé ou membre du conseil d’administration d’autres entreprises.

Au cours de sa carrière, il a développé ou contribué au développement de plusieurs vaccins, dont ceux de la malaria, du cancer du col de l’utérus, rotavirus, pneumocoques…