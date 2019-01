Menu diversifié à la Une des quotidiens marocains

La régionalisation avancée, la révision du modèle de développement, les modes de déplacements des Casablancais, la fièvre aphteuse et production d’œufs de consommation sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce jeudi.+Al Bayane+ relève que le gouvernement est déterminé à aller de l’avant dans la mise en œuvre de la régionalisation avancée à travers le parachèvement de l’arsenal juridique y afférent. Il a adopté tous les décrets d’application des lois organiques relatives aux collectivités territoriales pour que celles-ci puissent s’acquitter au mieux de leurs missions en matière de développement local.

Selon le chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani, cité par la publication, l’exécutif s’est attelé jusqu’à fin juin 2018 à boucler la promulgation de l’ensemble des textes d’application énoncés dans les lois organiques se rapportant aux régions, aux préfectures, aux provinces et aux communes.

+Aujourd’hui le Maroc+ affirme que le Maroc n’est pas le seul à être confronté aujourd’hui à l’obsolescence de son modèle de développement et de ses fondements sociétaux, car au niveau mondial, les schémas qui ont prévalu depuis l’après-guerre et qui ont donné des résultats pendant trois ou quatre décennies « sont manifestement inopérants » même s’ils ont été entre temps améliorés.

La France est un exemple qui illustre parfaitement la situation. Selon son président, elle doit réinventer sa conception et ses pratiques de la démocratie, constate le journal, soulignant l’importance majeure de faire preuve de volonté et de courage pour conduire le changement.

Revenant sur les moyens utilisés par les Casablancais pour se déplacer, +L’Economiste+ affirme qu’à double titre, le tout automobile ne peut être une réponse cohérente à la problématique du déplacement dans les villes marocaines.

Alors que six personnes sur dix qui se déplacent à Casablanca le font à pied, sans doute plus par défaut que par choix, ce sont eux qu’il faut cibler en premier. C’est là où se situent les plus grands besoins en liberté de déplacement au détour d’un statut qui est socialement injuste dans la mesure où ce sont les plus défavorisés qui sont pénalisés, relève le quotidien.

+Libération+ rapporte que la maladie de la fièvre aphteuse est récemment revenue sur le devant de l’actualité. Dans un communiqué publié le 7 janvier courant, cité par le journal, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a confirmé la découverte d’un foyer, dans une exploitation située à Douar Ouled Sidi Chennane, dans la province de Fquih Ben Salah.

L’ONSSA rassure, en évoquant un plan d’urgence sanitaire. « Nous avons procédé à l’abattage de tous les animaux infectés, avant leur élimination, ainsi que tous les produits d’origine animale, principalement le lait et les peaux de moutons », a-t-il indiqué.

+L’Opinion+ fait savoir que le juge marocain Mustapha El Baaj a été élu par l’Assemblée Générale des Nations-Unies, au Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda (TPIR) et pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).

Cette brillante élection, fruit d’une campagne et d’une mobilisation diplomatiques auprès de l’ensemble des États membres des Nations-Unies, est l’aboutissement de sept tours de scrutins ayant débuté le 21 décembre 2018 et dont le dernier s’est tenu mardi. El Baaj a été élu pour un mandat de deux ans à ce Mécanisme, souligne la publication.

+Al Ittihad Al Ichtiraki+ relève que le Maroc a produit 6,6 milliards d’œufs, en 2018. Selon l’association nationale des producteurs d’œufs de consommation (ANPO), cette production assure 100 pc de la demande du Royaume en œufs de consommation alors que l’excédent est exporté vers certains pays africains.

La filière de production d’œufs de consommation offre en permanence 23.000 emplois directs et près de 34.000 emplois indirects dans les circuits de commercialisation et de distribution, rappelle le quotidien.