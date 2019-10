Menu diversifié au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce samedi se focalisent sur nombre de sujets dont le Festival international du film de Marrakech, le combat la surcharge des camions, la lutte contre l’immigration clandestine et le match entre la sélection marocaine de football contre son homologue algérienne pour le compte CHAN-2020.+Aujourd’hui le Maroc+ L’actrice écossaise Tilda Swinton présidera le jury de la 18e édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), prévue du 29 novembre au 7 décembre, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué, cité par le journal.

Actrice iconoclaste, passionnée et multi-primée, Tilda Swinton succède ainsi à James Gray. «C’est pour moi un honneur et un plaisir de participer cette année à ce festival exceptionnel qu’est le Festival international du film de Marrakech en tant que présidente du jury», a indiqué l’actrice, citée dans le communiqué.

« Le cinéma est un État qui ne connaît aucune frontière, et la perspective de rejoindre mes camarades du monde entier, pour découvrir et célébrer ensemble ce travail en provenance de tous les continents de notre planète, est un privilège et une joie pour lesquels je suis sincèrement reconnaissante et que j’attends avec une grande impatience », affirme-t-elle.

+Al Ahdath Al Maghribia+ écrit que pour remettre de l’ordre dans le secteur du transport routier des marchandises, le parquet général, a recouru à l’arme de la loi. En effet, une circulaire a été adressée aux procureurs généraux du roi près les cours d’appel et aux procureurs du roi près les tribunaux de première instance, les appelant à appliquer strictement la loi régissant le secteur du transport routier de marchandises.

Aucun laxisme n’est désormais permis et toute infraction dans ce sens sera sévèrement sanctionnée, rapporte le quotidien.

Ainsi, le dépassement du poids total en charge autorisé de 40%, inscrit sur le certificat d’immatriculation, est pénalisé d’une amende variant entre 1200 et 2000 dirhams. Cette amende est appliquée par tonne transportée en excès. Et en cas de récidive, le contrevenant paiera le double de l’amende en question, selon les dispositions du code de la route.

+Al Alam+ note que le Maroc et l’Espagne ont réussi à contenir la plus grande crise de migration clandestine touchant les deux pays durant ce millénaire.

Le flux migratoire a, en effet, été réduit à environ 50%. La coopération entre les deux pays en matière de lutte contre la migration clandestine est un exemple pour les pays de l’UE.

Cette expérience pourra être élargie à d’autres pays européens qui font face à ce défi, et ce, dans une conjoncture marquée par les perturbations qui touchent certains pays du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne, recommande la publication.

Côté sport +Al Massae+ fait savoir que l’équipe nationale marocaine des joueurs locaux affronte ce samedi son homologue algérienne, deux semaines après le match nul à Blida.

L’objectif est de décrocher le seul billet réservé à l’Afrique du nord pour le prochain Championnat d’Afrique des nations.

Et c’est avec un effectif au complet, contrairement au match aller où le coach national, Houcine Ammouta, a dû faire sans la présence de son buteur Ayoub El Kaabi, que les Lions entameront ce match qu’ils doivent remporter pour se qualifier directement au prochain CHAN (Cameroun 2020). Un derby qui s’annonce haletant et qui sera arbitré par un trio malien, dirigé par l’arbitre central Mamadou Keita.

Contrairement à la sélection marocaine, les Fennecs seront amputés de certains titulaires à cause des blessures. L’entraîneur de l’équipe algérienne des joueurs locaux a dû convoquer au dernier moment certains joueurs n’ayant pas participé au match aller, indique la publication.