Message du Roi Mohammed VI au président égyptien sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a rencontré, ce lundi au Caire, son homologue marocain, Nasser Bourita, porteur du message du Roi Mohammed VI au président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays.Par Mohamed Fayed

S’exprimant à l’issue de la réunion, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez, a déclaré qu’au cours des discussions, les deux ministres ont passé en revue les progrès réalisés dans plusieurs domaines de la coopération bilatérale et de l’importance d’intensifier les efforts pour explorer de nouveaux horizons pour une coopération commune fructueuse.

Les discussions ont également porté sur l’évolution de toutes les questions régionales d’intérêt commun, soulignant à cet égard l’importance de renforcer les mécanismes de solidarité et l’action commune des pays arabes pour faire face aux différents défis de la région et de rechercher des solutions politiques à même d’assurer la sécurité, la stabilité, l’unité et la souveraineté des États arabes, a-t-il fait savoir.

Lors de cette réunion, les deux parties ont procédé à un échange de vues sur les développements les plus importants sur la scène africaine. Dans ce sens, le ministre marocain des AE a souligné la volonté du Maroc de coordonner avec l’Egypte à la lumière de sa présidence de l’Union africaine pour l’année en cours.

Les deux ministres ont, à cet égard, convenu de poursuivre les consultations sur diverses questions régionales et internationales au cours de la période à venir.