Michel Bémy nouveau directeur de la Soguipah

La Société guinéenne de palmier à huile et hévéa (Soguipah) a désormais un nouveau directeur.

Michel Bémy, jusque-là directeur national adjoint des impôts. Il remplace désormais celle que l’opinion avait surnommé ‘’l’inamovible’’ Hadja Mariama Camara, actuelle ministre de l’Agriculture qui gardait la haute main sur la société depuis plusieurs décennies. De ses luxueux bureaux à Kaloum, la dame aux propos doux et au regard innocent avait les yeux sur les bureaux de la société à Coléah corniche.



Natif de Yomou, Michel Bémy aura sur sa table un rapport d’inspection peu reluisant sur la gestion de la société, jadis florissante à Diécké et Bignamou dans Yomou, petite ville située à l’extrême sud de la Guinée. Selon une note, la SOGUIPAH qui gère des plantations d’hévéas, de palmiste et de riz possède une huilerie, une savonnerie et une usine de traitement du coagulum. C’est la plus grosse entreprise de Guinée avec plus de 3500 salariés