Militaire, fiscalité et politique au menu des quotidiens marocains

Le maintien du Maroc comme hôte de l’African Lion, la revisite du corpus fiscal national, les accidents de la circulation et la coopération Maroc-Israël, sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce jeudi.+L’Opinion+ écrit que “Le Maroc, de par son expérience militaire et le haut degré de qualification de son Armée, est indispensable à la réussite d’African Lion”, citant les propos de l’actuel patron du Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM), le Général américain Stephen Townsend.

Mais l’efficacité du Royaume en la matière va au-delà de l’African Lion, car, durant ses trente ans de coopération avec l’OTAN, souligne la publication, le Maroc, a fait preuve de son efficience lors des missions de maintien de paix et de lutte contre le terrorisme, décrochant ainsi le statut de «partenaire stratégique clé» pour l’Alliance atlantique.

Aux yeux de l’auteur de l’article, le maintien du Maroc comme hôte de l’African Lion relève de l’évidence eu égard à son positionnement géopolitique, à la croisée des chemins entre l’Afrique subsaharienne, le Monde arabe et l’Europe.

Le Maroc participe, en effet, à plus de 100 exercices et événements militaires aux côtés des États-Unis chaque année et occupe une place stratégique dans les programmes d’éducation et de formation militaires, rappelle-t-il, notant que la coopération économique tout comme militaire entre les deux pays est exemplaire sur tous les plans.

Sur un autre registre, +Aujourd’hui Le Maroc+ écrit que la revisite du corpus fiscal national est un travail qui va permettre de toucher le cœur même de la machine des finances publiques, à savoir le recouvrement.

Les cas de doublons, d’incompatibilité et de contradictions sont inévitables au fur et à mesure que les couches de législations s’ajoutent les unes aux autres, relève le journal, notant que la mise en cohérence des textes et la clarification des missions et responsabilités des acteurs est un travail qui devait naturellement se faire depuis longtemps et de manière continue car il permet de limiter la déperdition de ressources financières de plus en plus précieuses.

+Al Alam+ rapporte qu’au moins 18 personnes ont trouvé la mort et 2.118 ont été blessées, dont 72 grièvement, dans 1.508 accidents de la circulation, survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 18 au 24 juillet 2022.

Ces accidents sont principalement dus à l’inadvertance des conducteurs, à l’inadvertance des piétons, à l’excès de vitesse, au non-respect de la priorité, au non-respect de la distance de sécurité, au changement de direction sans usage de signal, au défaut de maîtrise des véhicules, au non-respect du stop, au changement de direction non-autorisé, à la conduite en état d’ébriété, à la circulation sur la voie gauche, au non-respect du feu rouge, aux dépassements défectueux et à la circulation en sens interdit, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), cité par le quotidien.

+Al Ahdath Al Maghribia+ écrit que la coopération bilatérale entre le Maroc et Israël ne cesse de se renforcer depuis la normalisation de leurs relations, à la fin du mois de décembre 2020. Après l’économie, le tourisme, la défense et la sécurité, l’agriculture et l’emploi, les deux pays viennent de renforcer leur coopération dans le secteur de la justice.

C’est ainsi que le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et son homologue israélien, Gideon Sa’ar, ont signé, mardi dernier à Rabat, un mémorandum de coopération dans le domaine de la justice. Ce mémorandum vise à renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines tels l’harmonisation de la législation nationale avec les normes internationales, l’assistance judiciaire internationale en matière civile et pénale, ainsi que le renforcement de la justice dans les forums virtuels et la modernisation du système judiciaire.